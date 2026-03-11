Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт РГГУ перечислил профессии, которые могут исчезнуть из-за внедрения ИИ

Активное развитие искусственного интеллекта грозит исчезновением ряду специальностей, связанных с рутинным нефизическим трудом. Об этом рассказал декан социологического факультета Института социально-экономических наук РГГУ Роман Анисимов.

Активное развитие искусственного интеллекта грозит исчезновением ряду специальностей, связанных с рутинным нефизическим трудом. Об этом рассказал декан социологического факультета Института социально-экономических наук РГГУ Роман Анисимов.

По словам эксперта, под удар попадают бухгалтеры начального уровня, секретари, документоведы, копирайтеры, переводчики и SMM-менеджеры. Их можно заменить нейросетями уже сейчас. Это создает риски для трудоустройства выпускников и может осложнить восполнение высококвалифицированных кадров.

— Менее подвержены угрозе сокращения работники физического труда (курьеры, сельхозработники, рабочие), так как пока дешевле их нанимать, а не покупать дорогостоящее оборудование, — рассказал Анисимов ТАСС.

Также, по его словам, не исчезнут специалисты высшей квалификации и профессии, демонстрирующие статус работодателя (няни, гувернеры, персональные ассистенты, охрана VIP-персон).

Ранее Министерство цифрового развития подготовило законопроект об искусственном интеллекте (ИИ), согласно которому организации обязаны предоставлять услуги без применения нейросетей, если клиент отказался от обслуживания с их использованием.