Эксперт РГГУ перечислил профессии, которые могут исчезнуть из-за внедрения ИИ

Активное развитие искусственного интеллекта грозит исчезновением ряду специальностей, связанных с рутинным нефизическим трудом. Об этом рассказал декан социологического факультета Института социально-экономических наук РГГУ Роман Анисимов.
По словам эксперта, под удар попадают бухгалтеры начального уровня, секретари, документоведы, копирайтеры, переводчики и SMM-менеджеры. Их можно заменить нейросетями уже сейчас. Это создает риски для трудоустройства выпускников и может осложнить восполнение высококвалифицированных кадров.
— Менее подвержены угрозе сокращения работники физического труда (курьеры, сельхозработники, рабочие), так как пока дешевле их нанимать, а не покупать дорогостоящее оборудование, — рассказал Анисимов ТАСС.
Также, по его словам, не исчезнут специалисты высшей квалификации и профессии, демонстрирующие статус работодателя (няни, гувернеры, персональные ассистенты, охрана VIP-персон).
Ранее Министерство цифрового развития подготовило законопроект об искусственном интеллекте (ИИ), согласно которому организации обязаны предоставлять услуги без применения нейросетей, если клиент отказался от обслуживания с их использованием.