Эксперт РГГУ перечислил профессии, которые могут исчезнуть из-за внедрения ИИ

По словам эксперта, под удар попадают бухгалтеры начального уровня, секретари, документоведы, копирайтеры, переводчики и SMM-менеджеры. Их можно заменить нейросетями уже сейчас. Это создает риски для трудоустройства выпускников и может осложнить восполнение высококвалифицированных кадров.