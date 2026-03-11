В Омске 11 марта термометры покажут −11…-25 °С

В среду днем, 11 марта, температура воздуха в Омске составит −14 градусов. Ощущаться они будут как −25 °С. Данные предоставил сервис «Яндекс. Погода».
Ветер подует с юго-западной стороны со скоростью 10 метров в секунду. Вероятны также сильные порывы: до 19 м/с. Прогнозируют снегопады. Ожидаемое атмосферное давление: 761−758 мм ртутного столба. Влажность воздуха: 64−79 процентов.
В вечернее время столбики термометров покажут −13 градусов, омичи ощутят их как −24 °С.
Геомагнитная обстановка в течение суток будет спокойной.
Световой день продлится 11 часов 28 минут, солнце зайдет в 19:00.
Ранее мы рассказали о подготовке региона к природной аномалии.
