В Омске 11 марта термометры покажут −11…-25 °С

Метеорологи обещают снегопады и сильный ветер.

Источник: Комсомольская правда

В среду днем, 11 марта, температура воздуха в Омске составит −14 градусов. Ощущаться они будут как −25 °С. Данные предоставил сервис «Яндекс. Погода».

Ветер подует с юго-западной стороны со скоростью 10 метров в секунду. Вероятны также сильные порывы: до 19 м/с. Прогнозируют снегопады. Ожидаемое атмосферное давление: 761−758 мм ртутного столба. Влажность воздуха: 64−79 процентов.

В вечернее время столбики термометров покажут −13 градусов, омичи ощутят их как −24 °С.

Геомагнитная обстановка в течение суток будет спокойной.

Световой день продлится 11 часов 28 минут, солнце зайдет в 19:00.

Ранее мы рассказали о подготовке региона к природной аномалии.

