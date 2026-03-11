Спасатели рассказали, когда возобновят поиски семьи Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 11 мар — РИА Новости. Спасатели возобновят активные поиски пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых, как только поступит соответствующая заявка от следствия, предыдущие заявки отработаны, сообщили РИА Новости в КГКУ «Спасатель».
«Мы только заявки прорабатываем… Когда они (следствие — ред) сами придут и скажут, что надо (отработать — ред.) здесь, определенное место, мы поедем», — сказал собеседник агентства.
По его словам, все прошлые заявки следствия отработаны и пройдены, в том числе и с привлечением поисковых собак.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября того же года сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), приоритетной остается версия о несчастном случае. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.