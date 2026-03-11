Врач объяснил, почему нельзя работать в кровати

ТУЛА, 11 мар — РИА Новости. Работа в кровати может вызывать нарушения сна и проблемы с опорно-двигательным аппаратом, рассказал РИА Новости тульский врач-невролог, мануальный терапевт, реабилитолог Александр Атяшев.
«Часто кровать используют для чтения книг, отдыха днем, а также для работы. Из-за этого могут возникать нарушения сна, так как мозг ассоциирует кровать с тем, что мы в ней делаем. Организму необходимо понимать, что кровать — место для сна, иначе в ней будет сложнее уснуть», — рассказал специалист.
Атяшев подчеркнул, что нарушения сна — не единственная проблема, возникающая при работе в кровати. Эта привычка также влияет на опорно-двигательный аппарат, поскольку функционирование позвоночника лучше осуществляется в сидячем положении.
«При правильном положении, сидя за компьютером, сохраняется более-менее правильное функциональное положение позвоночника с вертикальной нагрузкой. Если мы работает лежа, нам приходится сидеть полусидя, слишком сильно изгибать шею вперед или упираться назад на подголовник, подушку затылком. Это впоследствии может изменить осанку и положение шеи, что приведет к проблемам в шейном отделе и болям, отдающим в лопатки и плечи», — предупредил врач-невролог.
По его словам, работа за ноутбуком лежа в кровати вынуждает руки принимать нефизиологичное положение: они либо постоянно находятся на весу, либо испытывают чрезмерную нагрузку из-за упора на локти. Это приводит к двум последствиям: во-первых, возрастает нагрузка на суставы, а во-вторых, повышается риск компрессии локтевого нерва, что в дальнейшем может вызвать онемение кистей.