Врач объяснил, почему нельзя работать в кровати

«Часто кровать используют для чтения книг, отдыха днем, а также для работы. Из-за этого могут возникать нарушения сна, так как мозг ассоциирует кровать с тем, что мы в ней делаем. Организму необходимо понимать, что кровать — место для сна, иначе в ней будет сложнее уснуть», — рассказал специалист.