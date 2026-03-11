У водолазов Владивостока прокуратура выявила нарушения охраны труда

Приморская транспортная прокуратура обнаружила нарушения охраны труда в водолазных фирмах Владивостока. Прокуроры нашли проблемы в четырех компаниях, сообщили в ведомстве.
Проверялось, как местные организации соблюдают трудовые правила во время работ под водой в Японском море. Оказалось, что у многих нет планов на случай аварий или ЧП, а ответственных за спуски водолазов просто не назначили. Не все специалисты сдали экзамены по технике безопасности.
Больше того, водолазов не познакомили с технологическими картами и не объяснили, чем грозит нарушение правил. Тех, кто осматривает суда под водой, не кормили лечебно-профилактической едой и не платили за нее деньги.
В итоге начальникам фирм вручили требования все исправить. Против виновных возбуждено пять дел по частям 1 и 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ — за несоблюдение норм охраны труда.