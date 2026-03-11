У водолазов Владивостока прокуратура выявила нарушения охраны труда

Проверялось, как местные организации соблюдают трудовые правила во время работ под водой в Японском море. Оказалось, что у многих нет планов на случай аварий или ЧП, а ответственных за спуски водолазов просто не назначили. Не все специалисты сдали экзамены по технике безопасности.