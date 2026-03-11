Хабаровск вошёл в топ-15 городов, где строят больше всего квартир

В крупнейших городах страны на начало 2026 года строится почти 116 млн «квадратов» жилья в многоквартирных домах. Соответствующие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».
Прошедший 2025 год для российского строительного рынка можно назвать удачным, результат по его итогам немного выше, чем годом ранее: введено более 108,1 миллиона квадратных метров жилья, что на 0,4% больше, чем в 2024 году. В 2025 году возведено 13,9 тысячи многоквартирных домов, в которых почти 1,34 миллиона квартир, что позволило нескольким миллионам жителей России улучшить свои жилищные условия.
Эксперты отмечают, что ситуация со строительством квартир крайней неоднородная. В некоторых городах строят много, а в других возводят лишь небольшое число новых объектов жилой недвижимости. Для выявления различий в масштабах нового строительства в городах России эксперты РИА Новости (18+) провели исследование состояния жилищного строительства в стране. По результатам исследования был подготовлен рейтинг российских городов по масштабам строительства квартир.
Согласно статистике Единой информационной системы жилищного строительства ДОМ.РФ, в целом по России в многоквартирных домах по состоянию на январь 2026 года строится почти 116 миллионов квадратных жилья или 2,36 миллиона квартир. При этом на первую пятерку крупнейших городов приходится более трети всего общероссийского строительства, а на топ-15 мегаполисов — почти половина строительства квартир.
В абсолютных величинах больше всего жилья строится в Москве. На начало 2026 года в столице возводится 16,6 миллиона квадратных метров жилья в многоквартирных домах. Второе место в этом году занимает Екатеринбург, который сместил на третье место Краснодар по сравнению с результатами рейтинга прошлого года. На начало 2026 года в Екатеринбурге возводится 5,56 миллиона квадратных метров жилья, а в Краснодаре — 5,54 миллиона квадратных метров жилья.
Замыкают пятерку Санкт-Петербург (5,08 миллиона квадратных метров) и Ростов-на-Дону (3,45 миллиона квадратных метров). Кроме того, в Тюмени в стадии строительства 3,42 миллиона «жилых» квадратных метров. Еще в четырех городах — Новосибирске, Уфе, Владивостоке и Казани — абсолютный объем текущего строительства превышает два миллиона квадратных метров жилья. Эти же регионы входили в группу лидеров и в прошлом году и сохраняют высокие темпы строительства жилья.
В начале 2026 года в Хабаровске, согласно данным исследования, строилось 2,35 м² жилья на человека.
На другом полюсе рейтинга расположились города, в которых строят очень мало. Последнюю строчку занимает Саратов, где в настоящий момент строят лишь 0,11 квадратного метра на душу населения. Кроме того, менее 0,2 квадратного метра на человека строится в таких городах, как Нижний Тагил (0,15 «квадрата»), Новокузнецк (0,16) и Комсомольск-на-Амуре (0,18). На фоне масштабов в городах-лидерах, можно говорить о том, что индустриального многоквартирного строительства в этих городах нет совсем, отмечают эксперты. Еще в семи городах объемы строительства от 0,2 до 0,4 квадратного метра на душу населения.
Как отмечается в методологии исследования, площадь строящегося жилья рассчитывали на основе статистики Единой информационной системы жилищного строительства ДОМ.РФ, а также официальных данных о численности населения на 1 января 2025 года. Такой подход позволяет сопоставить города между собой и увидеть, где строительный рынок развивается наиболее активно, а где остаётся в стагнации.