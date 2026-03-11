Хабаровск вошёл в топ-15 городов, где строят больше всего квартир

На другом полюсе рейтинга расположились города, в которых строят очень мало. Последнюю строчку занимает Саратов, где в настоящий момент строят лишь 0,11 квадратного метра на душу населения. Кроме того, менее 0,2 квадратного метра на человека строится в таких городах, как Нижний Тагил (0,15 «квадрата»), Новокузнецк (0,16) и Комсомольск-на-Амуре (0,18). На фоне масштабов в городах-лидерах, можно говорить о том, что индустриального многоквартирного строительства в этих городах нет совсем, отмечают эксперты. Еще в семи городах объемы строительства от 0,2 до 0,4 квадратного метра на душу населения.