Приморские лыжники завоевали четыре медали на Всероссийских играх в Златоусте

Спортсмены Приморского края успешно выступили на IV Всероссийских зимних играх по лыжным гонкам среди любителей. Соревнования проходили с 4 по 9 марта в городе Златоусте Челябинской области.
В турнире приняли участие более 300 лыжников из различных регионов России. Приморье на турнире представляли пять спортсменов. В активе команды из нашего края четыре награды: два серебра и две бронзы.
Две серебряные медали завоевал представитель Спасска-Дальнего Алексей Касацкий. Он показал второй результат в классической гонке с раздельным стартом на 15 километров, а также в масс-старте классическим стилем на дистанции 30 километров.
Бронзовыми призерами Игр стали Олеся Подобрей из Находки, которая стала призером в гонке свободным стилем и Алексей Шулика из Владивостока, завоевавший бронзу в гонке свободным стилем среди мужчин.
Честь региона на соревнованиях также защищали Иван Щербаков (посёлок Раздольное) и Ольга Трейбич (Владивосток).
По итогам всех стартов сборная Приморского края заняла 15-е место в общекомандном зачёте, оставив позади соперников из 17 регионов (всего в турнире участвовали команды из 32 субъектов РФ).