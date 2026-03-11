Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач рассказала, кому нельзя есть сыр

РИА Новости: сыр нельзя есть людям с непереносимостью лактозы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Людям с непереносимостью лактозы, аллергией на молочные белки, а также при острых заболеваниях печени и поджелудочной железы следует ограничить употребление сыра, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области Юлия Сластен.

«Сыр — источник белка, кальция и полезных жиров. Но ограничить его потребление стоит людям с непереносимостью лактозы, аллергией на молочные белки, а также при острых заболеваниях печени и поджелудочной железы», — сказала Сластен.

Врач предупредила, что в этих случаях употребление сыра может вызывать боли в животе, вздутие, диарею или аллергические реакции.