Вечер 10 марта стал траурным для Брянска. Город подвергся массированной ракетной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Губернатор региона Александр Богомаз первым сообщил трагичную новость: противник нанес удар, в результате которого, к огромному сожалению, есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения. Эта атака всколыхнула не только регион, но и всю страну, заставив экспертов и военных говорить о деталях произошедшего.
Враг применил дальнобойное оружие — крылатые ракеты Storm Shadow. Откуда именно была совершена эта атака и почему именно сейчас?
Карта удара: Кондратьев указал точку на карте.
Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в эксклюзивном комментарии для aif.ru проанализировал технические параметры случившегося и указал на регионы, откуда ВСУ могли нанести этот бесчеловечный удар.
«Дальность действия Storm Shadow — 500−560 километров. Если мы отложим на карте от Брянска это расстояние и нарисуем круг, то в зону поражения попадают Черниговская, Сумская и Полтавская области. Именно оттуда могли запускать ракеты», — отметил Кондратьев.
Эксперт также обратил внимание на комплексный характер атаки. По его мнению, украинские формирования не ограничились только крылатыми ракетами, пытаясь насытить эшелоны обороны.
«Если мы говорим про атаки беспилотниками, то их, скорее всего, тоже запускали из названных регионов. Удар, по всей видимости, был комбинированный», — подытожил специалист.
«Мерзопакостная» мощь: технические детали Storm Shadow.
Чтобы понимать масштаб угрозы, с которой столкнулся Брянск, стоит разобраться в характеристиках примененного вооружения. Кондратьев напомнил, что ракеты Storm Shadow — совместного британо-французского производства. Это не просто беспилотник-камикадзе, а тяжелая авиационная крылатая ракета.
Вес боевой части (именно там, где взрывчатое вещество) — почти полтонны, 450 килограммов. Эксперт не стал смягчать формулировки, описывая поражающие факторы этого оружия: «Боевая часть осколочно-фугасная — такая мерзопакостная; немаловажно, что Storm Shadow запускается с самолетов».
Использование такого боеприпаса по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам эксперты уже назвали актом террора, не имеющим военного обоснования.
Геополитический след: Колесник указал на заказчика.
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с aif.ru жестко оценил произошедшее, сделав акцент на политической подоплеке трагедии. По его мнению, за спиной Киева стоят вполне конкретные западные игроки.
«Storm Shadow — британское вооружение. Суть ситуации проста: англичане пытаются ослабить Россию руками украинцев. А Зеленский продаёт свой народ и страну оптом и в розницу. Украина продана, так что украинцам можно больше не беспокоиться. Зеленский зарабатывает деньги, которые, видимо, хочет припрятать в Британии», — заявил парламентарий.
Колесник обратил особое внимание, что удар был нанесен в тот момент, когда, активно обсуждаются дипломатические пути урегулирования конфликта на Украине и контакты с администрацией Трампа.
«Впрочем, нет никаких сомнений, что возмездие за удар по Брянску будет неотвратимым. Storm Shadow — британское вооружение. И оно было применено как раз на финише переговоров с Трампом. Как обычно, британцы и киевский режим пытаются развалить всю историю», — сказал Колесник.
Неизбежность возмездия: Каким будет ответ России?
Вопрос о реакции России стал главным после подтверждения информации о гибели людей. Андрей Колесник, представляющий оборонный комитет Госдумы, дал понять, что решение уже будет приниматься военными, исходя из принципов эффективности.
Вооружение для ответа будет выбрано исходя из военной целесообразности и в зависимости от типа цели. Депутат подчеркнул, что у российских военных развязаны руки в выборе средств поражения.
«У России достаточный арсенал, и, как у нас принято говорить, будет применено именно то оружие, которое окажется наиболее эффективным», — обозначил парламентарий.
Ответные действия могут затронуть не только места пусков, но и центры принятия решений, а также объекты энергетической инфраструктуры противника. Одно можно сказать точно: атака на Брянск не останется безответной, и масштаб возмездия может стать для Киева неприятным сюрпризом.