На главном вокзале Новосибирска заметили вагоны «Таврия»

Три купейных вагона модели 61−4517 заметили в составе поезда № 123/124 Новосибирск — Белгород. Известно, что эти вагоны принадлежат перевозчику «Гранд Сервис Экспресс». Они приписаны к депо Симферополь. Предположительно, вагоны находятся в аренде. Ранее их видели в декабре 2025 года в составе другого пассажирского поезда.