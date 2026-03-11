Ричмонд
На главном вокзале Новосибирска заметили вагоны «Таврия»

Известно, что эти вагоны приписаны к депо Симферополя.

Источник: Комсомольская правда

На Новосибирске-Главном заметили вагоны «Таврия». Обычно они курсируют на юге России. Об этом сообщили в Telegram-канале «Новосибирские железные дороги».

Три купейных вагона модели 61−4517 заметили в составе поезда № 123/124 Новосибирск — Белгород. Известно, что эти вагоны принадлежат перевозчику «Гранд Сервис Экспресс». Они приписаны к депо Симферополь. Предположительно, вагоны находятся в аренде. Ранее их видели в декабре 2025 года в составе другого пассажирского поезда.

Как сообщала КП-Новосибирск, ранее на Западно-Сибирской железной дороге встал поезд Новосибирск — Белгород. Незапланированная остановка произошла между станциями Дупленская и Чулымская.