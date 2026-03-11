Ричмонд
Пациента с инфарктом срочно эвакуировали на вертолете в Приморье

66-летнему мужчине провели стентирование коронарной артерии.

Источник: Комсомольская правда

Приморские врачи спасли жизнь 66-летнему пациенту с острым инфарктом миокарда. Мужчину экстренно доставили из Дальнегорска во Владивосток для оказания высокоспециализированной помощи. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

7 февраля врачи Дальнегорской центральной городской больницы обратились за консультацией в региональный сосудистый центр Приморской краевой клинической больницы № 1. У поступившего пациента диагностировали острый инфаркт миокарда.

По телефону коллег проконсультировала заведующая региональным сосудистым центром Елена Хлудеева. Было принято решение о срочной госпитализации пациента во Владивосток.

Утром 8 февраля в Дальнегорск вылетела бригада Территориального центра медицины катастроф Станции скорой медицинской помощи Владивостока. На вертолете Ми-8 врач Алексей Сидунов и фельдшер Максим Оконечников доставили пациента в краевую столицу.

«Пациент был транспортирован во Владивосток в стабильном состоянии для оказания специализированной помощи», — рассказали в КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи Владивостока».

В региональном сосудистом центре мужчине провели операцию. Рентгенхирург Вячеслав Иваненко выполнил стентирование коронарной артерии. Дальнейшее лечение пациент проходил под наблюдением кардиолога Дины Семенниковой. Через несколько дней состояние мужчины улучшилось, и его выписали из больницы.