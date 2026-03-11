Новосибирские турагенты вылетели из Дубая во время конфликта

Группа новосибирских турагентов компании «1001 тур» вернулась в Россию после пребывания в Дубае во время начала конфликта США и Израиля с Ираном. Изначально они планировали круиз «Жемчужины Персидского залива» на лайнере MSC Euribia, но рейс отменили по соображениям безопасности. Об этом сообщает Om1 Новосибирск.
Несмотря на напряжённую обстановку, туристы успели побывать в Абу-Даби, посетить парк Ferrari World и океанариум Seaworld. Эвакуация проходила поэтапно: часть группы улетела Flydubai, другие — на S7 через Фуджейру и Анталию.
Турагент Елена рассказала, что над городом летали дроны «Шахед», слышались взрывы, а телефоны постоянно сигнализировали об опасности. Все участники группы благополучно вернулись домой.