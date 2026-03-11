Ричмонд
В РФ хотят учредить День работника беспилотной авиации

Агентство «Авиапорт» предложило учредить День работника беспилотной авиации.

Источник: Комсомольская правда

В России моет появиться новый профессиональный праздник. День работника беспилотной авиации предложило учредить агентство «Авиапорт». Его предлагается отмечать 23 мая.

За праздником предлагается закрепить дату 23 мая — день принятия на вооружение постановлением Совета министров СССР первого отечественного серийного беспилотника Ту-123 «Ястреб» «, — объяснил РИА Новости генеральный директор “Авиапорта” Иван Скляров.

Специалист указал, что беспилотная авиация вносит кардинальные изменения в целые секторы российской экономики и высказал мнение, что процветание и благополучие страны напрямую зависят от этой отрасли.

Зачем все российские дроны подключают к «ЭРА-ГЛОНАСС» и как национальная система идентификации откроет «миллиардные» возможности для бизнеса и развития беспилотья, читайте здесь на KP.RU.

Как технологии будущего становятся реальностью, рассказываем здесь на KP.RU.