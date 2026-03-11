В РФ хотят учредить День работника беспилотной авиации

В России моет появиться новый профессиональный праздник. День работника беспилотной авиации предложило учредить агентство «Авиапорт». Его предлагается отмечать 23 мая.
За праздником предлагается закрепить дату 23 мая — день принятия на вооружение постановлением Совета министров СССР первого отечественного серийного беспилотника Ту-123 «Ястреб» «, — объяснил РИА Новости генеральный директор “Авиапорта” Иван Скляров.
Специалист указал, что беспилотная авиация вносит кардинальные изменения в целые секторы российской экономики и высказал мнение, что процветание и благополучие страны напрямую зависят от этой отрасли.
