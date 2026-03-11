Иран выдвинул три условия для возобновления переговоров с США: что требуется от Вашингтона

По данным корреспондента, Иран требует от Соединенных Штатов гарантии о неповторении нападения. Тегеран также запрашивает от Вашингтона компенсацию. Третьим условием названо согласие США с реализацией Ираном полного ядерного цикла на своих объектах атомной энергетики. При выполнении всех пунктов Тегеран будет готов вернуться к переговорам с американской стороной.
«Иран отвергает все посреднические инициативы по поводу прекращения огня, поскольку у него есть условия и он хочет реальных гарантий», — проинформировал источник.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что страна готова двигаться к деэскалации, если территории соседних стран не будут использовать для атак на исламское государство. Он сделал ряд пояснений. Так, для нападения на Тегеран не должны быть использованы воздушное пространство или территория стран-соседей, добавил президент Ирана.
По данным постпреда исламского государства при ООН Амира Саида Иравани, военная операция США и Израиля унесла жизни тысяч людей. Погибли 1,3 тысячи мирных жителей Ирана. Вашингтон и Тель-Авив «умышленно» бьют по густонаселенным районам, уведомил Амир Саид Иравани. Он отметил, что страны-агрессоры также наносят удары по критическим объектам.
Иранский посол в РФ Казем Джалали заявил о «послании» Соединенным Штатам. По его словам, Тегеран нанес удар по американскому авианосцу «Авраам Линкольн». Иран повредил авианосец, сказал посол. Казем Джалали считает, что США и Израилю удалось ознакомиться с оборонными способностями Ирана.
Вечером 9 марта президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Они обсудили, в том числе, ситуацию на Ближнем Востоке. Как утверждает Berliner Zeitung, Дональд Трамп в процессе разговора мог осознать свою ошибку в операции против Ирана. Автор подчеркнул, что президенту США грозит «политический ущерб» из-за резкого повышения цен на нефть.