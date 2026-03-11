Иран выдвинул три условия для возобновления переговоров с США: что требуется от Вашингтона

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что страна готова двигаться к деэскалации, если территории соседних стран не будут использовать для атак на исламское государство. Он сделал ряд пояснений. Так, для нападения на Тегеран не должны быть использованы воздушное пространство или территория стран-соседей, добавил президент Ирана.