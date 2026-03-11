Строительство крупного курорта обеспокоило жителей Приморья, депутатов и прокуратуру

Проект реализует хабаровская компания «РСТ-тур» — турагентство, организующее отдых по России и за рубежом, особенно активно осваивающее Приморье как ближайший регион с возможностью морского отдыха.
Местные жители опасаются, что строительные работы в Славянке приведут к необратимым изменениям прибрежной экосистемы. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс и привлекла внимание депутатов Думы Хасанского округа, которые обратились в правительство Приморского края, Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру с просьбой провести тщательную проверку законности выполняемых работ и оценить их влияние на окружающую среду. По итогу этих общественных активностей была организована выездная проверка ситуации на Маньчжурке с участием окружных депутатов и депутата Законодательного Собрания края Леонида Васюкевича.
Беспокойство населения вызывает добыча грунта со склонов прибрежных сопок и засыпка протоки, которая обеспечивала естественный дренаж территории и поддержку биоразнообразия, тяжёлая техника уже работает на пляже вовсю. Проблема освещается на местном канале «Славянское телевидение». Первая проверка уже выявила грубые нарушения природоохранного, водного и градостроительного законодательства.
Строительные работы мешают и предпринимателям, так как они препятствуют доступу на территорию других баз отдыха.
Природоохранная прокуратура даст оценку действиям чиновников, которые допустили проводимые «РСТ-Туром» работы в их нынешнем виде, а также проведет проверку законности земляных работ на участке трассы Перевозная — Безверхово в районе реки Нарва.