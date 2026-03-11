Строительство крупного курорта обеспокоило жителей Приморья, депутатов и прокуратуру

Местные жители опасаются, что строительные работы в Славянке приведут к необратимым изменениям прибрежной экосистемы. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс и привлекла внимание депутатов Думы Хасанского округа, которые обратились в правительство Приморского края, Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру с просьбой провести тщательную проверку законности выполняемых работ и оценить их влияние на окружающую среду. По итогу этих общественных активностей была организована выездная проверка ситуации на Маньчжурке с участием окружных депутатов и депутата Законодательного Собрания края Леонида Васюкевича.