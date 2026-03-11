В российских СИЗО и колониях работников судов будут содержать отдельно

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Правительство РФ на ближайшем заседании рассмотрит законопроект, согласно которому обвиняемые и осужденные работники судов будут содержаться отдельно от других заключенных. Об этом сообщил ТАСС источник в кабмине.
«Законопроект будет рассмотрен на заседании в четверг», — сказал собеседник агентства.
Ранее документ был утвержден правительственной комиссией. Он подготовлен во исполнение решения Конституционного суда. Как пояснял ТАСС председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, специальный правовой режим обеспечения личной безопасности, действующий для судей, планируется распространить на новую категорию лиц — работников аппаратов судов, включая бывших сотрудников. Таким образом, под специальную защиту попадут помощники судей, секретари судебных заседаний, администраторы и другие государственные гражданские служащие, обеспечивающие работу судебной системы.
По словам юриста, эта мера позволяет защитить «носителей судебной власти от возможных угроз, давления или физической расправы со стороны других лиц, содержащихся под стражей, которые могут быть связаны с криминальной средой или быть заинтересованы в оказании влияния на ход правосудия».
Груздев отмечал, что сотрудники аппаратов судов имеют доступ к конфиденциальной информации, материалам дел, участвуют в организационном обеспечении судебных процессов и в силу своего служебного положения тоже могут подвергаться давлению или мести.
В случае лишения свободы работников судов будут направлять в специализированные исправительные учреждения, где содержатся бывшие судьи и сотрудники правоохранительных органов.