Слава сменила стрижку и засветилась на концерте Стаса Михайлова с Газмановым

Исполнительница хита «Одиночество», похоже, решила выйти из кризиса с новым имиджем. Анастасия Сланевская, известная как певица Слава, кардинально сменила прическу.

Источник: Life.ru

В своём блоге артистка опубликовала видео с концерта Стаса Михайлова. В кадр попали и певец Олег Газманов. Сама Слава предстала перед поклонниками с новой стрижкой.

Певица Слава шокировала поклонников новой стрижкой. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/nastya_slava.

«Давно хотела. Прочь негатив, привет новая причёска!» — подписала артистка.

Напомним, певица Слава рассказала, что после концерта в Пензе у неё возникло желание покончить с собой из-за поведения зрительниц: несколько женщин из зала кричали, что она плохо поёт, пытались подняться на сцену и сорвать выступление, требуя вернуть деньги и обвиняя артистку в том, что она пьяна. Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова вступилась за Славу, а певица Валерия выразила недоумение, как охрана допустила инцидент, и отметила, что Славе не стоило вступать в дискуссию.

