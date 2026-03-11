Слава сменила стрижку и засветилась на концерте Стаса Михайлова с Газмановым

В своём блоге артистка опубликовала видео с концерта Стаса Михайлова. В кадр попали и певец Олег Газманов. Сама Слава предстала перед поклонниками с новой стрижкой.
Певица Слава шокировала поклонников новой стрижкой. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/nastya_slava.
«Давно хотела. Прочь негатив, привет новая причёска!» — подписала артистка.
Напомним, певица Слава рассказала, что после концерта в Пензе у неё возникло желание покончить с собой из-за поведения зрительниц: несколько женщин из зала кричали, что она плохо поёт, пытались подняться на сцену и сорвать выступление, требуя вернуть деньги и обвиняя артистку в том, что она пьяна. Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова вступилась за Славу, а певица Валерия выразила недоумение, как охрана допустила инцидент, и отметила, что Славе не стоило вступать в дискуссию.
