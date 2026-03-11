Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подростки в СШа нашли в пруду расчлененное тело 69-летнего наркоторговца

В штате Массачусетс полиция установила личность мужчины, чьи расчлененные останки обнаружили в пруду. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщило People.

В штате Массачусетс полиция установила личность мужчины, чьи расчлененные останки обнаружили в пруду. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщило People.

4 марта 15-летние Бретт Клэппер и Доминик Данн гуляли по мосту и заметили в воде человеческую ногу.

— Это жутковато, — рассказал Данн.

Прибывшие полицейские выловили другие части тела. Выяснилось, что они принадлежат 69-летнему Питеру Дегану, ранее судимому за торговлю кокаином. Последний раз его видели живым 27 февраля.

Полиция считает, что убийство было спланированным: нападавший расчленил тело и попытался скрыть улики в водоеме. Расследование продолжается, говорится в сообщении.

В декабре в кустах рядом с оживленной набережной Нью-Йорка обнаружили человеческий череп и кости. Правоохранители пока не установили личность человека, которому они принадлежат.

В конце января жителя Дагестана, который убил, расчленил и сжег возлюбленную, задержали. Убитую девушку Мальвину Магомедову считали пропавшей без вести и искали пять дней. У нее остались трое несовершеннолетних детей. Незадолго до расправы мужчина без спроса продал автомобиль Мальвины и одолжил большую часть денег знакомому. Что еще известно об этом жутком убийстве — в материале «Вечерней Москвы».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше