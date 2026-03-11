Подростки в СШа нашли в пруду расчлененное тело 69-летнего наркоторговца

В конце января жителя Дагестана, который убил, расчленил и сжег возлюбленную, задержали. Убитую девушку Мальвину Магомедову считали пропавшей без вести и искали пять дней. У нее остались трое несовершеннолетних детей. Незадолго до расправы мужчина без спроса продал автомобиль Мальвины и одолжил большую часть денег знакомому. Что еще известно об этом жутком убийстве — в материале «Вечерней Москвы».