Подростки в СШа нашли в пруду расчлененное тело 69-летнего наркоторговца

В штате Массачусетс полиция установила личность мужчины, чьи расчлененные останки обнаружили в пруду. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщило People.
4 марта 15-летние Бретт Клэппер и Доминик Данн гуляли по мосту и заметили в воде человеческую ногу.
— Это жутковато, — рассказал Данн.
Прибывшие полицейские выловили другие части тела. Выяснилось, что они принадлежат 69-летнему Питеру Дегану, ранее судимому за торговлю кокаином. Последний раз его видели живым 27 февраля.
Полиция считает, что убийство было спланированным: нападавший расчленил тело и попытался скрыть улики в водоеме. Расследование продолжается, говорится в сообщении.
В декабре в кустах рядом с оживленной набережной Нью-Йорка обнаружили человеческий череп и кости. Правоохранители пока не установили личность человека, которому они принадлежат.
В конце января жителя Дагестана, который убил, расчленил и сжег возлюбленную, задержали. Убитую девушку Мальвину Магомедову считали пропавшей без вести и искали пять дней. У нее остались трое несовершеннолетних детей. Незадолго до расправы мужчина без спроса продал автомобиль Мальвины и одолжил большую часть денег знакомому. Что еще известно об этом жутком убийстве — в материале «Вечерней Москвы».