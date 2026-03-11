Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приказ отдан: эксперт объяснил серию загадочных взрывов ночью в Харькове

Серия загадочных хаотичных взрывов прозвучала в Харькове. Эксперт Кондратьев объяснил, что это могло быть.

Источник: Аргументы и факты

Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев объяснил aif.ru загадочные хаотичные взрывы, которые прозвучали накануне в Харькове.

По сообщениям местных жителей, произошла серия странных небольших детонаций, по некоторым данным, связанных с работой украинских дронов-перехватчиков, причем прямо над жилыми кварталами.

«Перед силами противника остро стоит задача раннего обнаружения и перехвата ударных беспилотников типа “Герань”. Чем раньше фиксируется маршрут цели, тем эффективнее работа мобильных огневых групп, которые начинают уничтожение. В качестве средств поражения ВСУ используют мобильные группы — пикапы с крупнокалиберными пулеметами и стрелковым оружием, авиацию — самолеты и вертолеты, а также дроны-перехватчики, ведущие “воздушный бой” с целью тарана или поражения БПЛА», — рассказал Кондратьев.

Эксперт подчеркнул, что применение дронов-перехватчиков — технологически сложная задача, требующая решения ряда последовательных этапов (наведение, захват, поражение). Главная цель использования таких средств — снижение нагрузки на дорогостоящие зенитные ракетные комплексы (ЗРК).

«Ситуация для Киева усугубляется дефицитом ракет для систем ПВО (таких как Patriot стоимостью около $4 млн за выстрел) на фоне необходимости сбивать гораздо более дешевые беспилотники. В этих условиях в ход идут любые средства, включая дроны кустарного производства или собранные в обход строгих технологических циклов», — сказал Кондратьев.

В итоге ускорение производства и пренебрежение стандартными процедурами технического контроля приводит к тому, что украинские заводы выпускают дроны-перехватчики с дефектами. При этом такие БПЛА часто оснащаются боевыми частями с поражающими элементами, поэтому даже падение или их самоподрыв может нанести значительный урон.

Отсюда и хаотичность взрывов.

«Упоминание о хаотичности взрывов точно отражает общую линию поведения украинского руководства, которая напрямую сказывается на действиях ВСУ. Там всё происходит хаотично, в попытке сделать всё быстро и на скорую руку. Ежесекундно принимаются политические решения, которые военные обязаны немедленно исполнять. В результате сами военные становятся заложниками этих приказов и вынуждены работать, например, некачественной техникой в небе над своими населенными пунктами. Приказ отдан — и ничего не поделаешь», — подытожил Кондратьев.

Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников сообщил, что украинские боевики вывезли из Харькова свои семьи, поскольку опасаются, что город скоро будет освобожден российскими войсками.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше