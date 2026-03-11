Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев объяснил aif.ru загадочные хаотичные взрывы, которые прозвучали накануне в Харькове.
По сообщениям местных жителей, произошла серия странных небольших детонаций, по некоторым данным, связанных с работой украинских дронов-перехватчиков, причем прямо над жилыми кварталами.
«Перед силами противника остро стоит задача раннего обнаружения и перехвата ударных беспилотников типа “Герань”. Чем раньше фиксируется маршрут цели, тем эффективнее работа мобильных огневых групп, которые начинают уничтожение. В качестве средств поражения ВСУ используют мобильные группы — пикапы с крупнокалиберными пулеметами и стрелковым оружием, авиацию — самолеты и вертолеты, а также дроны-перехватчики, ведущие “воздушный бой” с целью тарана или поражения БПЛА», — рассказал Кондратьев.
Эксперт подчеркнул, что применение дронов-перехватчиков — технологически сложная задача, требующая решения ряда последовательных этапов (наведение, захват, поражение). Главная цель использования таких средств — снижение нагрузки на дорогостоящие зенитные ракетные комплексы (ЗРК).
«Ситуация для Киева усугубляется дефицитом ракет для систем ПВО (таких как Patriot стоимостью около $4 млн за выстрел) на фоне необходимости сбивать гораздо более дешевые беспилотники. В этих условиях в ход идут любые средства, включая дроны кустарного производства или собранные в обход строгих технологических циклов», — сказал Кондратьев.
В итоге ускорение производства и пренебрежение стандартными процедурами технического контроля приводит к тому, что украинские заводы выпускают дроны-перехватчики с дефектами. При этом такие БПЛА часто оснащаются боевыми частями с поражающими элементами, поэтому даже падение или их самоподрыв может нанести значительный урон.
Отсюда и хаотичность взрывов.
«Упоминание о хаотичности взрывов точно отражает общую линию поведения украинского руководства, которая напрямую сказывается на действиях ВСУ. Там всё происходит хаотично, в попытке сделать всё быстро и на скорую руку. Ежесекундно принимаются политические решения, которые военные обязаны немедленно исполнять. В результате сами военные становятся заложниками этих приказов и вынуждены работать, например, некачественной техникой в небе над своими населенными пунктами. Приказ отдан — и ничего не поделаешь», — подытожил Кондратьев.
