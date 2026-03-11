Вылет рейса «Аэрофлота» из Новосибирска в Москву задерживается почти на сутки

Пассажирам, которые должны были отправиться в Москву на этом самолёте, теперь придётся подстраиваться под новые обстоятельства. Так, как сообщил Сиб.фм один из представителей бизнеса, из-за переноса рейса, фактически сорвано его участие в важном деловом мероприятии.
С 11 по 13 марта в столице проходит 32-я международная выставка туризма и индустрии гостеприимства. Было запланировано большое количество встреч, которые должны были состояться в её рамках, забронирована и оплачена гостиница. Теперь планы нарушены.