Владимир Ткачёв рассказал, как тяжело расставался с омским «Авангардом»

Также игрок отметил, что после ухода из омского клуба у него было несколько вариантов продолжения карьеры. Он рассматривал примерно пять команд, но в итоге остановил выбор на Магнитогорске. При этом до подписания контракта с «Металлургом» с тренером новой команды он не созванивался.