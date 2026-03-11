Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Ткачёв рассказал, как тяжело расставался с омским «Авангардом»

Сейчас нападающий выступает за магнитогорский «Металлург».

Источник: Om1 Омск

В разговоре в программе «ПНХ шоу» экс-хоккеист «Авангарда» Владимир Ткачёв признался, что новость о расторжении контракта с омским клубом стала для него тяжёлой. По словам Ткачёва, в день прекращения сотрудничества ему просто позвонили и сообщили, что контракт с «Авангардом» заканчивается.

Также игрок отметил, что после ухода из омского клуба у него было несколько вариантов продолжения карьеры. Он рассматривал примерно пять команд, но в итоге остановил выбор на Магнитогорске. При этом до подписания контракта с «Металлургом» с тренером новой команды он не созванивался.

Сейчас на счету Владимира Ткачёва в «Металлурге» 67 (12+55) очков в 62 играх при показателе полезности +19.