Омичам напомнили о смертельной опасности вируса бешенства

Под удар попадают все теплокровные: домашние питомцы, сельскохозяйственные животные, дикие звери — волки, барсуки, еноты, лисицы. Последние представляют наибольшую угрозу для людей и скота, так как активно распространяют болезнь. Опасность кроется еще и в том, что зараженная особь выглядит здоровой, хотя вирус начинает выделяется со слюной за 10 дней до появления первых симптомов. Инкубационный период может длиться от нескольких недель до года.