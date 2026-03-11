Омичам напомнили о смертельной опасности вируса бешенства

10 марта омский минздрав напомнил жителям о смертельной опасности бешенства — вируса, поражающего центральную нервную систему. Он передается человеку через укусы, царапины или любой контакт со слюной больного животного. Возбудитель содержится в слюне, мозге и нервных тканях инфицированных особей.
Под удар попадают все теплокровные: домашние питомцы, сельскохозяйственные животные, дикие звери — волки, барсуки, еноты, лисицы. Последние представляют наибольшую угрозу для людей и скота, так как активно распространяют болезнь. Опасность кроется еще и в том, что зараженная особь выглядит здоровой, хотя вирус начинает выделяется со слюной за 10 дней до появления первых симптомов. Инкубационный период может длиться от нескольких недель до года.
У животных болезнь протекает в двух формах. Буйная сопровождается возбуждением, агрессией, отказом от еды, водобоязнью, светобоязнью. Тихая форма выражается в слабости, апатии, потере аппетита, параличах. В обоих случаях наблюдается сильное слюнотечение.
Единственным надежным щитом от инфекции остается ежегодная вакцинация домашних питомцев. Собак необходимо выгуливать только на поводке и в наморднике, исключая контакты с безнадзорными особями.
Если укус произошел, важно немедленно промыть рану мыльным раствором, обработать антисептиком и срочно обратиться в больницу. Пострадавшим бесплатно вводят вакцину по определенной схеме. На время лечения рекомендуется отказаться от спиртного.
