Скорость х2 и «второй экран»: Стоит ли возвращать ребёнку нормальное восприятие информации

Современные дети всё чаще воспринимают информацию в ускоренном режиме: видео, фильмы и аудиосообщения они смотрят и слушают на скорости х2. В беседе с Life.ru врачи предупредили, что такая привычка может формировать клиповое мышление, при котором мозг постепенно разучивается ждать и концентрироваться на длительных задачах.