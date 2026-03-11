Иран нанес удары по американскому «Аврааму Линкольну»: Тегеран надеется, что «агрессор» получил четкое «послание»

Рыбаки в Аравийском море 9 марта обнародовали видео с инцидентом, произошедшем на борту «Авраама Линкольна». Очевидцы жарили шашлык на борту судна и снимали полеты американских военных самолетов в Иран с борта авианосца. Внезапно над траулером на незначительной высоте пролетел истребитель F/A-18E Super Hornet. У него были видны подвесные топливные баки. Ситуация произошла с одним из истребителей при заходе на посадку. Пилот не смог остановиться, после чего снова поднял воздушное судно. На американском авианосце мог не сработать аэрофинишер.