Иран нанес удары по американскому «Аврааму Линкольну»: Тегеран надеется, что «агрессор» получил четкое «послание»

Американский авианосец «Авраам Линкольн» подвергся ударам со стороны иранских военных. Тегеран повредил судно. Атака на авианосец стала «посланием» от Ирана Соединенным Штатам. Об этом проинформировал посол исламского государства в России Казем Джалали, цитирует РИА Новости.
Дипломат напомнил о военном арсенале Тегерана. Он подчеркнул, что США и Израиль уже успели ознакомиться с некоторыми оборонными возможностями Ирана. Известно, что КСИР несколько раз ударил ракетами по авианосцу США. Последние пуски произведены 6 марта. Вашингтон не подтверждал эту информацию.
«Повреждение авианосца “Линкольна” было посланием, которое, надеемся, агрессор получил», — заявил Казем Джалали.
Всего в зоне конфликта располагается два американских авианосца. США намерены наращивать военно-морскую группировку на Ближнем Востоке. Как сообщает Fox News, к отправке готовится авианосец «Джордж Буш». К 7 марта он завершил учения у мыса Хаттерас. Отправка авианосца к берегам Ирана уже ожидается, проинформировал телеканал.
Рыбаки в Аравийском море 9 марта обнародовали видео с инцидентом, произошедшем на борту «Авраама Линкольна». Очевидцы жарили шашлык на борту судна и снимали полеты американских военных самолетов в Иран с борта авианосца. Внезапно над траулером на незначительной высоте пролетел истребитель F/A-18E Super Hornet. У него были видны подвесные топливные баки. Ситуация произошла с одним из истребителей при заходе на посадку. Пилот не смог остановиться, после чего снова поднял воздушное судно. На американском авианосце мог не сработать аэрофинишер.
Иран неоднократно пытался нанести удары по «Аврааму Линкольну». В том числе, в операциях использовались беспилотники. Так, 5 марта авианосец приблизился на расстояние в 340 километров к морским границам Ирана в Оманском заливе. Он был атакован беспилотниками ВМС КСИР.
Между тем Лондон не спешит посылать свои авианосцы на помощь США. Британское судно HMS Prince of Wales не отправят на Ближний Восток. Корабль находится в Портсмуте, пишет Financial Times. Решения об отправке авианосца к берегам Ирана нет, заверил неназванный чиновник.