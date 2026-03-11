В Россию в 2025 году въехали почти 160 тысяч туристов из ЕС

Согласно имеющимся сведениям, в прошлом году на территорию России с туристической целью въехали 158 тысяч граждан стран Евросоюза, среди них чаще других въезжали граждане Германии — 66 тысяч. Кроме того, 18,7 тысячи были гражданами Эстонии, 12,5 тысяч — Латвии.