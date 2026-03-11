Ричмонд
В Россию в 2025 году въехали почти 160 тысяч туристов из ЕС

РИА Новости: Россия в 2025 году приняла почти 160 тысяч туристов из ЕС.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Почти 160 тысяч граждан стран Евросоюза пересекли российскую границу в 2025 году в качестве туристов, следует из данных статистики, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно имеющимся сведениям, в прошлом году на территорию России с туристической целью въехали 158 тысяч граждан стран Евросоюза, среди них чаще других въезжали граждане Германии — 66 тысяч. Кроме того, 18,7 тысячи были гражданами Эстонии, 12,5 тысяч — Латвии.

Также приезжали из Италии — 10,6 тысячи человек, Франции — 8 тысяч, Польши — 6,1 тысячи. Более десяти тысяч туристов приехали в прошлом году из Литвы и Болгарии — 5334 и 5115 человек соответственно.

