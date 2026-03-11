В Иркутской области спрос на специалистов по кибербезопасности вырос на 53%

В Иркутской области работодатели все чаще ищут специалистов по информационной безопасности. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе hh.ru, в 2025 году количество таких вакансий выросло на 53% по сравнению с предыдущим годом.
— Чаще всего таких сотрудников нанимают IT-компании — 30% всех вакансий. Также в пятерку лидеров вошли финансовый сектор, бизнес-услуги, госорганизации и розничная торговля. Чуть меньше спрос в нефтегазовой отрасли, строительстве и телекоммуникационных компаниях, — пишут аналитики.
Работодатели делают ставку на опытных кандидатов. Для 88% вакансий нужен опыт работы. Из них 37% — с опытом от трех до шести лет, 4% — больше шести. Новичкам доступны только 12% предложений. Для сравнения, в среднем по рынку вакансий без опыта почти половина — 41%.
Самые востребованные навыки: знание Linux, SIEM, DLP, VipNet, Python, TCP/IP. Также важны опыт аудита безопасности, защита персональных данных, криптография, разработка политик, тестирование уязвимостей.
В Приангарье по данным за март открыты вакансии с зарплатами от 100 до 300 тысяч рублей. Например, инженеру по сетевой безопасности готовы платить до 300 тысяч, специалисту по промышленной безопасности — от 150 тысяч, руководителю группы информационной безопасности — от 117 тысяч.
