В Иркутской области спрос на специалистов по кибербезопасности вырос на 53%

Работодатели делают ставку на опытных кандидатов. Для 88% вакансий нужен опыт работы. Из них 37% — с опытом от трех до шести лет, 4% — больше шести. Новичкам доступны только 12% предложений. Для сравнения, в среднем по рынку вакансий без опыта почти половина — 41%.