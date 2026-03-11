Последний полет аса Зеленского: РФ лишили украинскую армию лучшего пилота

«От того арсенала, который был на начало специальной военной операции, практически ничего не осталось. Большая часть истребителей находится на земле из-за технических неисправностей. Те машины, которые Украина получает по ленд-лизу от стран НАТО, — это, по сути, истребители прошлого поколения с ограниченным ресурсом, с которых снята существенная часть оборудования. По сути, это летающие гробы, на которые Зеленский сажает недоученный летный состав и пытается показать всему миру, что у него осталась боевая авиация», — подчеркнул Липовой.