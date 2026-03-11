Последний полет аса Зеленского: РФ лишили украинскую армию лучшего пилота

Министерство обороны РФ официально заявило об успешном поражении украинского истребителя Су-27. По данным ряда военных Telegram-каналов, за штурвалом самолета находился полковник Александр Довгач, командир 39-й бригады тактической авиации Воздушных сил Украины, пилот, удостоенный звания Героя Украины. Его гибель стала болезненной потерей для украинской армии.
Украинские Воздушные силы подтвердили факт столкновения Су-27 с российской авиацией и системами противовоздушной обороны. Одна из версий произошедшего указывает на то, что удар был нанесен истребителем Су-35С ВКС РФ с использованием ракеты Р-37М.
Важная цель для ракетчиков и ВКС.
Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой подробно рассказал aif.ru о методике обнаружения украинских истребителей российскими ВКС, указав, что авиация врага является важной военной целью для ракетчиков и Воздушно-космических сил.
«Появление таких самолетов в воздухе связано с нанесением редких ударов ракетами “воздух-земля”, еще реже они поднимаются для патрулирования или охоты за нашей авиацией. Они стараются особо не маячить как на земле, так и в воздухе. Однако, как только такой объект выявляется, по нему немедленно наносится удар. То, что наш истребитель смог его сбить, совершенно неудивительно», — пояснил генерал Липовой.
Он также отметил возросшую активность Воздушных сил Украины в плане воздушной разведки и патрулирования.
«Поэтому уничтожение их истребителей будет происходить регулярно», — подчеркнул собеседник aif.ru.
Истощение авиации ВСУ.
Ситуация с боеспособностью украинской боевой авиации с каждым днем становится все плачевнее. По словам Липового, на Украине остались лишь считанные единицы исправных истребителей.
«От того арсенала, который был на начало специальной военной операции, практически ничего не осталось. Большая часть истребителей находится на земле из-за технических неисправностей. Те машины, которые Украина получает по ленд-лизу от стран НАТО, — это, по сути, истребители прошлого поколения с ограниченным ресурсом, с которых снята существенная часть оборудования. По сути, это летающие гробы, на которые Зеленский сажает недоученный летный состав и пытается показать всему миру, что у него осталась боевая авиация», — подчеркнул Липовой.
Заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов ранее сообщал, что у противника на вооружении осталось не более 25 самолетов Су-27. Однако, в боевой готовности находится лишь половина из них.
«По моим данным, у Украины осталось не более 25 самолетов Су-27. Но в боеготовном и боеспособном состоянии находятся лишь около 12−15 машин. Остальные самолеты находятся на ремонте или проходят регламентные работы. Поэтому в полной мере задействовать весь парк авиации они не могут», — сказал aif.ru Попов.
Схожая оценка была озвучена автором Telegram-канала Fighterbomber, военным летчиком, который в беседе с aif.ru ранее предположил, что у противника осталось не более 10 рабочих истребителей Су-27. По его информации, эти самолеты сконцентрированы на аэродромах в Староконстантинове и Василькове.
«Точное количество оставшихся не может назвать никто. По моим оценкам, их около десяти, а может и меньше», — уточнил летчик.
Опытных пилотов ликвидируют одного за другим.
По словам Липового, у Зеленского почти не осталось опытных пилотов.
«У Зеленского остались считанные единицы опытных летчиков. Большинство из них либо уже уничтожены, либо покинули территорию Украины. Те, кто остается, — это единицы, и с каждым днем их становится все меньше», — заявил Липовой.
Мониторинговые группы фиксируют значительные потери среди опытных пилотов ВСУ с начала конфликта. Так, в декабре 2025 года был уничтожен пилот Су-27, подполковник Евгений Иванов, который также служил в 39-й бригаде тактической авиации в качестве старшего штурмана. В том же месяце погиб пилот-ас, Герой Украины Александр Шемет, чей вертолет Ми-24 был уничтожен российским дроном «Герань». В общей сложности противник потерял десятки опытных летчиков.