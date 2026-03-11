В Новосибирске раскрыта схема мошенничества на десятки миллионов

По версии следствия, с октября 2014 по ноябрь 2024 года женщина обманула граждан из разных регионов, причинив крупный и особо крупный материальный ущерб. Она предлагала друзьям и знакомым приобрести квартиры, коммерческую недвижимость и автомобили по сниженным ценам, получая залог или полную стоимость имущества наличными и безналичными способами. После получения денег она предоставляла фиктивные документы и оправдания, задерживая передачу объектов, а иногда полностью игнорировала своих клиентов.