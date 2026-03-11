В Новосибирске раскрыта схема мошенничества на десятки миллионов

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела против 44-летней местной жительницы, обвиняемой в серии мошенничеств с имуществом и займами. Об этом сообщает МВД Новосибирской области.
По версии следствия, с октября 2014 по ноябрь 2024 года женщина обманула граждан из разных регионов, причинив крупный и особо крупный материальный ущерб. Она предлагала друзьям и знакомым приобрести квартиры, коммерческую недвижимость и автомобили по сниженным ценам, получая залог или полную стоимость имущества наличными и безналичными способами. После получения денег она предоставляла фиктивные документы и оправдания, задерживая передачу объектов, а иногда полностью игнорировала своих клиентов.
Кроме сделок с недвижимостью, обвиняемая занимала деньги у разных людей под различными предлогами, включая болезни или смерть родственников. Полученные средства тратила на личные нужды, включая покупку домов, автомобилей и отдых.
Задержание подозреваемой произошло в ноябре 2024 года при поддержке ОМОН, а в ходе обысков изъяли документы, подтверждающие противоправную деятельность. В расследовании установлено 19 потерпевших, общий ущерб превысил 80 млн рублей. На имущество обвиняемой — недвижимость, земельные участки и автомобили — наложен арест на сумму 29 млн рублей.
Дело, состоящее из 20 томов, с утверждённым обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.