Аналитики выяснили, верят ли россияне в дружбу между мужчиной и женщиной

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Большинство россиян верят в существование дружбы между мужчиной и женщиной — в этом уверены 58% мужчин и 65% женщин, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
«Бывает ли дружба между мужчиной и женщиной? Большинство россиян — 58% мужчин и 65% женщин — ответили утвердительно. О наличии друзей противоположного пола рассказали 68% женщин и 64% мужчин», — показало исследование мнений 1 600 респондентов.
Любопытная закономерность: среди мужчин в дружбу чаще верят женатые, а среди женщин, напротив, незамужние.
Молодежь до 35 лет реже верит в возможность существования дружбы между представителями разных полов, но при этом чаще тех, кто старше, рассказывает о том, что имеет друзей противоположного пола.
Россияне и россиянки с зарплатой выше среднего чаще тех, кто зарабатывает меньше, демонстрировали уверенность в том, что дружба между мужчиной и женщиной существует, и чаще говорили о том, что сами дружат с представителями другого пола.