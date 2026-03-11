Как пассажирам не лишиться денег при травмах в такси в Казахстане

Авария на автодорогах может произойти неожиданно и в любой обстановке: будь то день или ночь, город или трасса, личный автомобиль или такси. При этом пострадать в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) могут не только водители транспортных средств и их имущество, но и здоровье пассажиров.
Как сообщает портал Yur.kz, именно действия в первые минуты после аварии имеют огромное значение для дальнейшего развития событий и успешной защиты интересов казахстанцев.
Права пассажиров.
Как отмечают специалисты портала, после ДТП с пострадавшими казахстанцы, оказавшиеся жертвами аварии, обладают рядом важных прав, которые необходимо знать и использовать для своей защиты:
Право на медицинскую помощь и обследование — даже если внешне кажется, что пассажир не получил каких-либо травм, следует обязательно пройти медицинское обследование (повреждения могут проявиться не сразу). При этом нужно сохранить все выписки, справки, чеки за лекарства и лечение.
Право на возмещение вреда здоровью и имуществу — можно получить возмещение всех расходов, связанных с лечением, реабилитацией, покупкой лекарств, а также на компенсацию утраченного заработка и морального вреда. А если пострадало имущество (автомобиль, вещи), сохраняется право на его ремонт или денежную компенсацию.
Право на юридическую поддержку — казахстанцы могут обратиться за квалифицированной юридической помощью при ДТП с пострадавшими, чтобы их интересы представлял опытный юрист или адвокат.
Какую компенсацию можно получить.
Оказавшись пострадавшими в ДТП в качестве пассажира, казахстанцы могут рассчитывать на определенные виды компенсаций, так как такси имеют специальную страховку. Например, в случае использования услуг агрегаторов такси сумма страхования составляет до 4 млн тенге на одно застрахованное лицо, включая следующие компенсации:
При травме — до 4 000 000 тенге, в зависимости от степени тяжести.
При инвалидности — до 3 200 000 тенге, в зависимости от группы инвалидности.
В случае смерти — 4 000 000 тенге, компенсацию получат наследники.
Лишиться выплат можно в случаях, когда условия страхования не работают: например, если пассажир и водитель совершают поездку без заказа через приложение или если пассажир отменил поездку уже в процессе перевозки через приложение или сайт. Также положены выплаты от виновника аварии в рамках обязательного автострахования ОГПО:
В случае гибели — 2 000 МРП (8 650 000 тенге).
При установлении инвалидности — от 500 до 1 600 МРП (от 2 162 500 до 6 920 000 тенге) в зависимости от степени инвалидности, а если инвалидность получил ребенок, то выплата составит 1 000 МРП (4 325 000 тенге).
Увечье, травму или иное повреждение здоровья без установления инвалидности — возмещаются фактические расходы на амбулаторное и (или) стационарное лечение, но не более 300 МРП (1 297 500 тенге).
Первые действия пассажира при ДТП.
Как сообщается в источнике, в первую очередь при аварии с пострадавшими необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь и полицию. Далее важно собрать все необходимые доказательства ущерба своему здоровью, сделав фото и видео:
Общего вида места ДТП, расположения автомобилей.
Повреждения на всех транспортных средствах.
Следы торможения, обломки, осколки.
Дорожные знаки, разметку.
Лица участников ДТП и их документы (водительские удостоверения, техпаспорта, страховки — с соблюдением конфиденциальности).
Также рекомендуется записать контактные данные очевидцев (ФИО, телефон). Все собранные доказательства, включая протокол о ДТП, необходимо предоставить в страховую компанию виновника аварии с требованием о выплате компенсации, либо потребовать их через суд.
«Помните, что каждый случай ДТП уникален, и чем раньше вы обратитесь за квалифицированной юридической помощью при ДТП с пострадавшими, тем больше шансов на успешное разрешение ситуации», — отмечают специалисты Yur.kz.