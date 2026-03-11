Как пассажирам не лишиться денег при травмах в такси в Казахстане

Авария на автодорогах может произойти неожиданно и в любой обстановке: будь то день или ночь, город или трасса, личный автомобиль или такси. При этом пострадать в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) могут не только водители транспортных средств и их имущество, но и здоровье пассажиров.