Россиянам рассказали, какой кофе можно пить в пост

«Кофе — это продукт растительного происхождения, поэтому его можно употреблять, причем даже в самые строгие дни поста, и мешать его можно с любым продуктом растительного происхождения, в том числе с растительным молоком. Но что опасно: кофемания. Например, святой Иоанн Кронштадтский говорит о том, что если без ограничений пить чай и кофе, то это может стать зависимостью», — сказал священник.