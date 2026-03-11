Россиянам рассказали, какой кофе можно пить в пост

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Пить кофе в Великий пост можно даже в самые строгие дни, если соблюдать умеренность. Однако добавлять в него можно только молоко растительного происхождения, рассказал ТАСС настоятель московского Троицкого храма на Воробьевых горах протоиерей Андрей Новиков.
«Кофе — это продукт растительного происхождения, поэтому его можно употреблять, причем даже в самые строгие дни поста, и мешать его можно с любым продуктом растительного происхождения, в том числе с растительным молоком. Но что опасно: кофемания. Например, святой Иоанн Кронштадтский говорит о том, что если без ограничений пить чай и кофе, то это может стать зависимостью», — сказал священник.
Также он отметил, что для христианина очень важно не становиться зависимым от любой земной привычки и во всем соблюдать умеренность.