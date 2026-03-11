Эксперт Кондратьев: ВСУ специально сбивают «Герани» над жилыми домами

«Почему ВСУ сбивают беспилотники прямо над жилыми домами, потому что их летит огромное количество. Они движутся по прямой и не могут огибать все населенные пункты. Однако я все больше склоняюсь к версии, что это делается осознанно. Сбивают над домами для того, чтобы пораженные беспилотники падали именно на жилые кварталы. Киевскому режиму это нужно для создания истерии: мол, смотрите, что творят вооруженные силы России», — сказал Кондратьев.