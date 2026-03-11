Эксперт Кондратьев: ВСУ специально сбивают «Герани» над жилыми домами

Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев объяснил aif.ru, почему ВСУ сбивают «Герани» над жилыми домами.
Напомним, по сообщениям местных жителей, в Харькове накануне произошла серия странных хаотичных взрывов, по некоторым данным, связанных с работой украинских дронов-перехватчиков, причем прямо над жилыми кварталами. В результате на землю падали не только сбитые «Герани», но и сами перехватчики.
«Почему ВСУ сбивают беспилотники прямо над жилыми домами, потому что их летит огромное количество. Они движутся по прямой и не могут огибать все населенные пункты. Однако я все больше склоняюсь к версии, что это делается осознанно. Сбивают над домами для того, чтобы пораженные беспилотники падали именно на жилые кварталы. Киевскому режиму это нужно для создания истерии: мол, смотрите, что творят вооруженные силы России», — сказал Кондратьев.
Эксперт констатировал, все действия противника, связанные с БПЛА, являются чистой провокацией.
«Киев заявляет, что бьет по объектам нашей военной и критической инфраструктуры на территории России, но при этом снаряжает беспилотники поражающими элементами так, чтобы максимально пострадало мирное население. Та же логика работает и в случае с дронами-перехватчиками. Режим Зеленского действует крайне грязно, пренебрегая всеми принципами ведения боевых действий и нормами войны. Это отвратительный режим, от которого страдаем не только мы, россияне, но и мирные жители Украины», — заявил Кондратьев.
Эксперт обозначил, что киевский режим такими действиями пытается привлечь к себе внимание, напугать Евросоюз, чтобы выудить деньги и ракеты для ПВО.
«Недавно Зеленский слукавил: сравнил, сколько ракет ПВО потратили в Персидском заливе за первую неделю боевых действий и сколько Украина потратила за весь год, явно прибедняясь. Так что вся эта история именно этим и “пахнет”», — подытожил Кондратьев.
Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников сообщил, что украинские боевики вывезли из Харькова свои семьи, поскольку опасаются, что город скоро будет освобожден российскими войсками.