На ВДНХ в Москве появился бюст одного из лидеров казахской истории

Его открытие приурочили к 160-летию со дня рождения политика, ученого и лидера национального движения, передает DKNews.kz.
Это событие стало не просто памятной акцией, а символом уважения к человеку, который сыграл огромную роль в формировании казахской общественно-политической мысли начала XX века.
Символ памяти в центре Москвы.
Казахстанский павильон на ВДНХ считается одним из самых популярных среди посетителей выставки. Теперь здесь появилась еще одна точка притяжения — бюст Алихана Букейханова, который напоминает о сложной и яркой судьбе лидера движения «Алаш».
По словам посла Казахстана в России Даурен Абаев, установка бюста — это дань уважения человеку, чья деятельность связала историю двух стран.
Он напомнил, что Букейханов работал депутатом Государственной думы Российской империи, где защищал права казахов и других коренных народов.
«Он верил в многонациональное единство и прогресс. Его наследие сегодня продолжает жить в принципах стратегического партнерства между нашими странами», — отметил дипломат.
Посол также поблагодарил казахстанского предпринимателя Жанболат Надыров, который поддержал инициативу установки бюста.
«Такие люди должны иметь памятники».
Сам Жанболат Надыров подчеркнул, что Алихан Букейханов — одна из ключевых фигур казахской истории.
По его словам, люди такого масштаба должны быть увековечены в памятниках и мемориалах.
«Теперь у казахстанцев, которые приезжают в Москву, есть место, куда можно прийти на ВДНХ и отдать дань уважения знаменитому земляку», — отметил предприниматель.
Руководитель казахстанского павильона Тамара Бабакова добавила, что павильон ежегодно принимает огромное количество гостей.
Она выразила надежду, что бюст Букейханова станет символом связи между прошлым, настоящим и будущим.
Человек, который возвращал историю.
На церемонии присутствовал и внучатый племянник политика — профессор Нурым Букейханов. Он отметил, что его знаменитый родственник мог бы сделать еще многое для своего народа, если бы не трагические события XX века.
По его словам, именно по инициативе Букейханова были собраны и систематизированы песни великого казахского поэта Абай Кунанбаев.
Фактически он стал первым исследователем творчества Абая и одним из тех, кто вернул имя поэта широкой общественности.
Московский период и трагический финал.
В 1920—1930-е годы Алихан Букейханов жил в Москве, занимаясь научной и литературной деятельностью. Однако годы политических репрессий не обошли стороной и его.
В 1937 году он был арестован и расстрелян. Лишь спустя десятилетия, в 1989 году, Букейханов был полностью реабилитирован за отсутствием состава преступления.
Сегодня его прах покоится в братской могиле на Донское кладбище.
Память, которая возвращается.
Установка бюста на ВДНХ — это не только исторический жест, но и напоминание о сложной судьбе казахской интеллигенции начала XX века.
Имя Алихана Букейханова сегодня все чаще звучит в научных работах, книгах и общественных дискуссиях. Для многих он остается символом борьбы за права народа, просвещения и национального достоинства.
И теперь в центре Москвы появился еще один знак того, что память о нем продолжает жить.