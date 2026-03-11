Ричмонд
Бублик публично вышел из себя после громкого поражения в США

На турнире ATP-1000 в Индиан-Уэллсе (США) десятая ракетка мира Александр Бублик противостоял Ринки Хиджикате из Австралии, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Казахстанец прервал серию побед на стадии 1/16 финала. Он уступил сопернику в трех сетах — 7:6 (3), 6:7 (3), 3:6.

Из-за этого казахстанец не справился с эмоциональной нагрузкой и сломал новую ракетку. В ярости знаменитого теннисиста засняли на видео.

До этого Алекснадр обошел чеха Вита Коприва, а на турнире ATP-500 в Дубае (ОАЭ) выиграл одну игру против Яна-Леннарда Штруффа (Германия), но далее уступил Таллону Грикспору (Нидерланды). Так, Бублик уже второй турнир подряд не смог выиграть два матча.

