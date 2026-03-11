Бублик публично вышел из себя после громкого поражения в США

До этого Алекснадр обошел чеха Вита Коприва, а на турнире ATP-500 в Дубае (ОАЭ) выиграл одну игру против Яна-Леннарда Штруффа (Германия), но далее уступил Таллону Грикспору (Нидерланды). Так, Бублик уже второй турнир подряд не смог выиграть два матча.