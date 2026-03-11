Сбиты или сбежали: у Зеленского почти не осталось элитных лётчиков-асов

В рядах армии Украины остались единицы опытных пилотов. Об этом заявил aif.ru Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, говоря о ликвидации украинского пилота, командира 39-й бригады тактической авиации ВСУ, полковника Александра Довгача.
Напомним, Минобороны РФ сообщило, что ВКС сбили украинский самолет Су-27. Довгач, который управлял истребителем, погиб. По одной из версий, Су-27 сбил российский истребитель Су-35С с помощью ракеты Р-37М.
«У Зеленского остались считанные единицы опытных летчиков. Потому большинство из них либо уже уничтожено, либо они уехали за пределы Украины. Тех, кто остался, единицы, и с каждым днем становится все меньше и меньше», — подчеркнул Липовой.
По данным мониторинговых групп, за время конфликта ВСУ потеряли десятки опытных летчиков. В декабре 2025 года был уничтожен пилот Су-27, подполковник Евгений Иванов, также служивший в 39-й бригаде тактической авиации в качестве старшего штурмана.
В том же месяце был ликвидирован пилот-ас, Герой Украины Александр Шемет. Дрон «Герань» уничтожил вертолет Ми-24, которым управлял Шемет.