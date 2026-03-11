Миллионные переплаты получили медики Степногорска из-за технического сбоя

Сбой произошел в ходе выплаты заработной платы работникам медучреждения за февраль 2026 года. Как пояснили в больнице, из-за этого одно платежное поручение было автоматически продублировано и повторно направлено в банк.
Сообщается, что получившие переплаты сотрудники уже вернули около 90% ошибочно перечисленных средств. «В результате была произведена ошибочная повторная выплата заработной платы некоторым сотрудникам. Ошибка была выявлена в тот же день, после чего бухгалтерией проведена сверка банковских выписок и расчетных ведомостей, установлены получатели излишне перечисленных средств и незамедлительно направлены уведомления о возврате», — заявили в медучреждении.
Сотрудники были уведомлены о произошедшей технической ошибке и необходимости возврата излишне перечисленной суммы в кратчайшие сроки после выявления сбоя. «Действия осуществляются в соответствии со статьей 115 Трудового кодекса Республики Казахстан. В настоящее время проводится работа по возврату излишне перечисленных денежных средств. Данная ошибка носит технический характер, возникла в результате сбоя информационной системы и не связана с умышленными действиями сотрудников бухгалтерии», — заявили в больнице.