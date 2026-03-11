Миллионные переплаты получили медики Степногорска из-за технического сбоя

Сообщается, что получившие переплаты сотрудники уже вернули около 90% ошибочно перечисленных средств. «В результате была произведена ошибочная повторная выплата заработной платы некоторым сотрудникам. Ошибка была выявлена в тот же день, после чего бухгалтерией проведена сверка банковских выписок и расчетных ведомостей, установлены получатели излишне перечисленных средств и незамедлительно направлены уведомления о возврате», — заявили в медучреждении.