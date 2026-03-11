От 11 до 17 лет: в Новосибирской области назвали возраст самых юных родителей

Главный репродуктолог региона Анна Вятчинина пояснила, что физиологически репродуктивный возраст женщины длится с 18 до 49 лет. Однако пик гормональной активности и общего здоровья организма приходится на период от 22 до 35 лет. По ее словам, нельзя однозначно сказать, что опаснее — ранние или поздние роды: и у тех, и у других есть свои риски.