От 11 до 17 лет: в Новосибирской области назвали возраст самых юных родителей

«Если говорить про подростков 15−17 лет, то каждый год порядка 10 ребят такого возраста становятся родителями», — сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина Сиб.фм.
По ее словам, самой юной роженице за последнее десятилетие было 11 лет — это произошло несколько лет назад, девочка училась в четвертом классе. Ребенок родился здоровым.
Главный репродуктолог региона Анна Вятчинина пояснила, что физиологически репродуктивный возраст женщины длится с 18 до 49 лет. Однако пик гормональной активности и общего здоровья организма приходится на период от 22 до 35 лет. По ее словам, нельзя однозначно сказать, что опаснее — ранние или поздние роды: и у тех, и у других есть свои риски.
«Мы, врачи, призываем: всему свое время. Нужно активно работать с молодежью, объясняя важность планирования семьи в наиболее благоприятном для рождения детей возрасте», — подчеркнула она.
