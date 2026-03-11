В Новокузнецке из-за непогоды произошло аварийное отключение электроэнергии

КЕМЕРОВО, 11 марта. /ТАСС/. Аварийное отключение электроэнергии произошло в Куйбышевском районе Новокузнецка Кемеровской области. Об этом сообщили в районной администрации.
Под отключение попали 12 многоквартирных домов, а также четыре улицы частного сектора «Листвяги»: Лесная, Малайская, Шушталепская, Учительская. Также света нет в училище олимпийского резерва и на водонапорной станции.
«В связи с ухудшением погодных условий произошло технологическое нарушение на сетях. Специалисты уже приступили к аварийно-восстановительным работам», — говорится в сообщении.
По данным синоптиков, в Кемеровской области ветрено, порывы ветра достигают 25 м/с. Также идет снег, температура воздуха опускается до минус 18 градусов.