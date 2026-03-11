В ГД призвали поднять лимит начисления пенсионных баллов работающим пенсионерам

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Нынешний лимит на ежегодный перерасчет пенсии работающим пенсионерам несправедлив и требует пересмотра. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Он напомнил, что каждому работающему гражданину ежегодно начисляются пенсионные баллы, которые влияют на размер будущей пенсии, и чем выше зарплата, тем больше баллов, но не более 10 баллов в год. Работающим же пенсионерам начисляется не более трех баллов, которые учитываются при ежегодном перерасчете пенсии (речь не про индексацию, а про увеличение пенсии в связи с тем, что человек продолжал работать и получать баллы — прим. ТАСС).
«Здесь несправедливость. И вот с этой несправедливостью мы боремся. У нас есть межфракционное предложение убрать эту искусственную планку», — сказал Нилов. По его словам, лимит в три пенсионных балла — это неправильно.
«Должен быть понятный и справедливый принцип: чем больше заработал, тем больше у тебя пенсия», — заключил депутат.