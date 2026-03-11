В Кремле рассказали, когда наградят бойца, в одиночку удерживавшего позиции 68 дней

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил подготовить указ о награждении звездой Героя России 21-летнего Сергея Ярашева. Молодой человек в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на красноармейском направлении. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле отметили, что после беседы с главой ДНР Денисом Пушилиным запросил детальную справку Минобороны. Кроме того, Путин поговорил генерал-полковником Сергеем Медведевым. Это командующий войсками Южного военного округа.
«И после получения справки президент поручил подготовить указ о награждении Звездой Героя Российской Федерации», — рассказал Песков.
Документ, уточнил Дмитрий Песков, президент России подпишет в самое ближайшее время. Сам же герой в настоящее время находится в госпитале, ему провели серьезную операцию.
Накануне, напомним, Пушилин рассказал главе государства, что сейчас молодой человек эвакуирован, выполнив все поставленные боевые задачи. Его сослуживцы уже пошли дальше.
До этого глава государства вручил звезду Героя России медсестре, которая закрыла собой бойца. Речь идет о ефрейторе Людмиле Болилой. Она стала второй девушкой, получившей на СВО Золотую звезду Героя России. Медсестра мотострелкового полка находилась на командном пункте во время ракетно-артиллерийского удара.
Позже президент России Владимир Путин вручил вдове генерал-майора и заместителя главнокомандующего ВМФ России Михаила Гудкова Жанне высшую государственную награду — медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации. Погибший генерал Гудков стал первым в истории дважды Героем России.
Кроме того, президент России в ходе форума Народного фронта «Все для Победы» принял участие в торжественной церемонии награждения. Глава государства лично вручил победителям специальные наградные статуэтки одноименной премии. Награду из рук главы государства получили волонтеры, помогающие российским бойцам в зоне спецоперации, а также ведущий инженер-конструктор АО «Русский купол» Иван Солдатов.