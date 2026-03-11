Вашингтон винит в мировой нестабильности Иран. Американский лидер Дональд Трамп пригрозил Тегерану «яростью», если тот остановит поток нефти. Он пообещал увеличить интенсивность ударов в 20 раз при перекрытии доступа к Ормузскому проливу. При этом цены на нефть стали расти вместе с началом операции США против Ирана. Именно американцы, в первую очередь, причастны к нестабильной ситуации на рынке.