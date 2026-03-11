Международное энергетическое агентство провело экстренное заседание: как планируют решить нефтяной кризис

Представители Международного энергетического агентства оценили ситуацию вокруг цен на нефть. IEA на фоне возникшего кризиса провело экстренное заседание чиновников из стран-членов Агентства. На саммите предложили высвободить рекордный объем резервов нефти для стабилизации цен. Так заявила газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Так, в IEA намерены высвободить крупнейший в истории объем нефтяных резервов. Как утверждают источники, он превысит 182 миллиона баррелей. Этот рекорд установили в 2022 году. Тогда нефтяные резервы вывели на рынок на фоне начала специальной военной операции на Украине.
Отмечается, что окончательное решение по вопросу высвобождения большей части нефти примут 11 марта. Инициативу должны поддержать все страны-члены Международного энергетического агентства. Только в таком случае инициатива будет реализована, говорится в материале.
CNN ранее сообщил о провальных попытках США заставить Индию сократить закупки российской нефти. Они не удались из-за конфликта на Ближнем Востоке. Индия начала смещать поставки в пользу нефти из других стран, однако блокировка Ормузского пролива перекрыла эти маршруты. Нью-Дели вновь вынужден закупать российское сырье. Администрация США фактически признала невозможность лишить РФ одного из крупнейших и лояльных клиентов, считает телеканал.
Тем временем вместе с ценами на нефть растет стоимость газа. В Европе серьезно обеспокоились из-за подорожания энергоресурсов. Однако 10 марта цены резко упали. На европейских биржах стоимость газа снизилась на 13%. Апрельский фьючерс на голландском TTF подешевел до $589 за тысячу кубометров. Причиной стало падение цен на нефть марки Brent.
Вашингтон винит в мировой нестабильности Иран. Американский лидер Дональд Трамп пригрозил Тегерану «яростью», если тот остановит поток нефти. Он пообещал увеличить интенсивность ударов в 20 раз при перекрытии доступа к Ормузскому проливу. При этом цены на нефть стали расти вместе с началом операции США против Ирана. Именно американцы, в первую очередь, причастны к нестабильной ситуации на рынке.