В Омске парк 30-летия ВЛКСМ станет единой территорией

На прошлой неделе стартовал процесс общественного обсуждения поправок, которые мэрия планирует внести в Правила землепользования и застройки. Одна из них, как стало известно порталу Om1 Омск, касается участка на территории парка 30-летия ВЛКСМ.
Специалисты администрации предлагают исключить из списка (т.е. ликвидировать) зону городской рекреации Р-1/389, которая расположена к югу от главного входа в парк. Именно здесь, напомним, едва не построили очередной торговый центр, но в итоге зелёную зону удалось сохранить.
Причиной ликвидации зоны Р-1/389 является то, что участок, на котором она расположена, планируют объединить с 12 другими участками. Сейчас, напомним, парк представляет собой «лоскутное одеяло» из отдельных участков, сформированных под киосками, заведениями, спортивными учреждениями