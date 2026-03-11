Ричмонд
В Омске парк 30-летия ВЛКСМ станет единой территорией

Городские власти подготовили поправки к Правилам землепользования и застройки, одна из которых предполагает ликвидацию зелёной зоны.

Источник: Om1 Омск

На прошлой неделе стартовал процесс общественного обсуждения поправок, которые мэрия планирует внести в Правила землепользования и застройки. Одна из них, как стало известно порталу Om1 Омск, касается участка на территории парка 30-летия ВЛКСМ.

Специалисты администрации предлагают исключить из списка (т.е. ликвидировать) зону городской рекреации Р-1/389, которая расположена к югу от главного входа в парк. Именно здесь, напомним, едва не построили очередной торговый центр, но в итоге зелёную зону удалось сохранить.

Причиной ликвидации зоны Р-1/389 является то, что участок, на котором она расположена, планируют объединить с 12 другими участками. Сейчас, напомним, парк представляет собой «лоскутное одеяло» из отдельных участков, сформированных под киосками, заведениями, спортивными учреждениями и т. д. Судя по всему, в ближайшее время эту ситуацию исправят, и парк юридически станет единым целым.