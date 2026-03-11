В Омске парк 30-летия ВЛКСМ станет единой территорией

Причиной ликвидации зоны Р-1/389 является то, что участок, на котором она расположена, планируют объединить с 12 другими участками. Сейчас, напомним, парк представляет собой «лоскутное одеяло» из отдельных участков, сформированных под киосками, заведениями, спортивными учреждениями и т. д. Судя по всему, в ближайшее время эту ситуацию исправят, и парк юридически станет единым целым.