В Омске жители с приборами учёта увидят снижение платы за отопление

Кошелев напомнил, что раньше в России действовали два способа оплаты отопления: равномерно в течение всего года или только в отопительный сезон. С 1 марта 2025 года регионам, где уже действует оплата по факту в отопительный период, запретили переходить на схему «1/12». При этом субъекты, где равномерная оплата была введена раньше, могут её сохранить, но заново выбрать такой вариант больше нельзя.