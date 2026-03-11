В Омске жители с приборами учёта увидят снижение платы за отопление

С окончанием холодов у части россиян в ближайшие месяцы могут снизиться коммунальные платежи. Об этом ТАСС рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Речь идёт прежде всего о тех, кто оплачивает отопление по индивидуальным или общедомовым приборам учёта, а также по нормативу только в течение отопительного сезона.
По словам депутата, по мере потепления суммы в квитанциях будут уменьшаться, поскольку плата в таких случаях зависит от фактического потребления тепла. Если же дом не оборудован общедомовым счётчиком, начисления производятся по нормативам, которые утверждают региональные и местные власти. Эти нормативы не зависят от краткосрочных колебаний температуры.
Кошелев напомнил, что раньше в России действовали два способа оплаты отопления: равномерно в течение всего года или только в отопительный сезон. С 1 марта 2025 года регионам, где уже действует оплата по факту в отопительный период, запретили переходить на схему «1/12». При этом субъекты, где равномерная оплата была введена раньше, могут её сохранить, но заново выбрать такой вариант больше нельзя.
Если в доме установлены индивидуальные приборы учёта, жильцы могут точнее контролировать расход тепла и, соответственно, свои платежи. По мнению депутата, такой подход делает систему расчётов более прозрачной и стимулирует более рационально использовать ресурсы.