Склад «Гуманитарного резерва» открыли в Челябинске

В сердце этого проекта — наша общая забота друг о друге. Никто из нас не застрахован от чрезвычайной ситуации, и именно поэтому важно заранее подумать о тех, кто может оказаться в беде. Для Ozon было важно привлечь внимание клиентов и партнеров к значимой инициативе банка еды «Русь». Мы поддержали склады на самом старте и помогли с их формированием. Мы готовимся действовать на опережение, чтобы помощь приходила максимально быстро и эффективно.