Склад «Гуманитарного резерва» открыли в Челябинске

В Челябинске состоялось открытие регионального склада проекта «Гуманитарный резерв», инициированного банком еды «Русь» и поддержанного благотворительной программой Ozon Забота. Там будут храниться продуктовые наборы, средства гигиены и вода, которые будут оперативно отправлять южноуральцам и жителям соседних регионов в радиусе до 1000 километров, пострадавшим в результате ЧС, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.
Количество пострадавших от паводков, природных катаклизмов и других ЧС за год сократилось более чем вдвое — с 700 тысяч в 2024 году до 330 тысяч в 2025-м. Однако ЧП случаются, и часто люди, покидая дома, не успевают взять даже самое необходимое. Задача склада — обеспечить пострадавших этим необходимым.
В сердце этого проекта — наша общая забота друг о друге. Никто из нас не застрахован от чрезвычайной ситуации, и именно поэтому важно заранее подумать о тех, кто может оказаться в беде. Для Ozon было важно привлечь внимание клиентов и партнеров к значимой инициативе банка еды «Русь». Мы поддержали склады на самом старте и помогли с их формированием. Мы готовимся действовать на опережение, чтобы помощь приходила максимально быстро и эффективно.
Банк еды «Русь», реализуя проект «Гуманитарный резерв», опирается на свой многолетний опыт. Модель оказания продовольственной помощи была запущена в период пандемии коронавируса и быстро показала свою эффективность. Вскоре она была признана на федеральном уровне.
«За 5 лет работы мы получили опыт оперативного реагирования на ЧС, создали надежную партнерскую сеть и инфраструктуру. Во время паводка 2024 года в Оренбургской и Челябинской областях благодаря налаженным партнерским связям с местными производителями и выработанным регламентам поставки гуманитарной помощи и питьевой воды пострадавшим были организованы в первые часы после паводка», — отметила председатель попечительского совета челябинского банка еды «Русь», общественный деятель Ирина Текслер.
В рамках проекта банк еды «Русь» продолжит собирать продуктовые наборы, а Ozon взял на себя работу по формированию наборов с предметами гигиены.
Проект «Гуманитарный резерв» стартовал в ноябре 2025 года. Первые склады открылись в Тульской и Ростовской областях.
Кстати, внести свой вклад в помощь людям могут все желающие: для этого нужно купить необходимые товары на специальной странице маркетплейса, а Ozon самостоятельно доставит их прямо на региональный склад «Гуманитарного резерва» в Челябинске.