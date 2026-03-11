Погода в Московском регионе всю неделю будет по-апрельски теплой

«Погода в Московском регионе будет теплая, можно сказать, по-апрельски теплая. Дневная температура будет повышаться до плюс 6−11 градусов. В отдельные дни до середины марта — и 12 градусов в Москве. Погода будет солнечная и без осадков», — сказала Паршина.