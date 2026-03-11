Погода в Московском регионе всю неделю будет по-апрельски теплой

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Погода в Московском регионе на протяжении текущей недели будет по-апрельски теплой, температура поднимется до плюс 12 градусов, осадков почти не будет. Об этом ТАСС рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
«Погода в Московском регионе будет теплая, можно сказать, по-апрельски теплая. Дневная температура будет повышаться до плюс 6−11 градусов. В отдельные дни до середины марта — и 12 градусов в Москве. Погода будет солнечная и без осадков», — сказала Паршина.
Она добавила, что 12 марта может подойти атмосферный фронт атлантического циклона, в ночное время в Москве и области местами возможны небольшие осадки. Но уже днем снова выглянет солнце и температура повысится до плюс 8−10 градусов.