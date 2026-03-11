WP: БПЛА атаковал дипломатический центр США в Багдаде

Беспилотный аппарат ударил по американскому дипломатическому центру в Багдаде. Об этом информирует издание Washington Post. Сообщается, что учреждение находится неподалёку от военных баз, также рядом расположен аэропорт.
«Во вторник беспилотник нанес удар по крупному американскому дипломатическому учреждению в Ираке… Удар пришелся по багдадскому центру дипломатической поддержки, крупному логистическому узлу для американских дипломатов, расположенному недалеко от иракских военных баз», — сказано в публикации. При этом автор ссылается на источники в сфере безопасности.
Ранее сообщалось, что американский авианосец «Авраам Линкольн» подвергся ударам со стороны иранских военных. В Тегеране утверждают, что судно было повреждено.