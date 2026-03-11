Ричмонд
Ночной Харьков вспыхнул от загадочных взрывов: главная новость СВО 11 марта

Военный эксперт Кондратьев раскрыл природу странных взрывов в Харькове.

Источник: Аргументы и факты

Жители Харькова сообщили о серии хаотичных взрывов в городе. По предварительным данным, они связаны с работой украинских дронов-перехватчиков кустарного производства, пытавшихся атаковать российские ударные беспилотники «Герань» прямо над жилыми кварталами. Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в беседе с aif.ru проанализировал причины происходящего.

«Применение дронов-перехватчиков — технологически сложная задача, требующая решения ряда последовательных этапов (наведение, захват, поражение). Главная цель использования таких средств — снижение нагрузки на дорогостоящие зенитные ракетные комплексы (ЗРК)», — отметил Кондратьев.

По данным эксперта, Киев испытывает дефицит ракет для систем ПВО. Например, один выстрел из Patriot стоит около $4 млн, тогда как та же «Герань» куда дешевле. В этих условиях в ход идут любые средства, включая дроны кустарного производства или собранные в обход строгих технологических циклов.

«В итоге украинские заводы выпускают дроны-перехватчики с дефектами, но оснащенными боевыми частями с поражающими элементами. Поэтому даже падение в жилых кварталах Харькова, Киева и других городов может нанести значительный урон местному населению», — сказал Кондратьев.

Эксперт также добавил, что все больше склоняется к версии, что ВСУ специально сбивают российские беспилотники над жилыми кварталами.

«Киевскому режиму это нужно для создания истерии: мол, смотрите, что творят вооруженные силы России, — сказал Кондратьев. — Это чистая провокация, как и заявления противника о том, что они атакуют только объекты военной и критической инфраструктуры на территории России. При этом снаряжают БПЛА поражающими элементами с целью нанести максимальный урон мирным жителям».

Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников сообщил, что украинские боевики вывезли из Харькова свои семьи, поскольку опасаются, что город скоро будет освобожден российскими войсками.

