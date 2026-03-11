Ричмонд
Побежденная соперница Рыбакиной в Индиан-Уэллсе объяснила свое поражение

Украинская теннисистка Марта Костюк (28-я ракетка мира) прокомментировала поражение от казахстанки Елены Рыбакиной в третьем круге турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В третьем раунде одиночного разряда Костюк проиграла третьей ракетке мира со счетом 4:6, 4:6.

По словам Марты, это был ее первый турнир после травмы.

«На этом мой путь в Индиан-Уэллсе заканчивается. Это был мой первый турнир после травмы. Было приятно снова соревноваться здесь. Спасибо всем за поддержку. Следующая остановка — Майами», — сообщила Костюк в соцсетях.

В четвертом круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе уже 11 марта Рыбакина «поспорит» с Сонай Картал (54-я ракетка мира) из Великобритании.

Ранее Соболенко определила свою судьбу в четвертьфинале американского турнира.

