Побежденная соперница Рыбакиной в Индиан-Уэллсе объяснила свое поражение

В третьем раунде одиночного разряда Костюк проиграла третьей ракетке мира со счетом 4:6, 4:6.
По словам Марты, это был ее первый турнир после травмы.
«На этом мой путь в Индиан-Уэллсе заканчивается. Это был мой первый турнир после травмы. Было приятно снова соревноваться здесь. Спасибо всем за поддержку. Следующая остановка — Майами», — сообщила Костюк в соцсетях.
В четвертом круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе уже 11 марта Рыбакина «поспорит» с Сонай Картал (54-я ракетка мира) из Великобритании.
Ранее Соболенко определила свою судьбу в четвертьфинале американского турнира.