В Омске вынесли решение по поводу отставки русско-полянской судьи

Заседание, посвященное заявлению Елены Никитиной об отставке, прошло 6 марта 2026 года. Об этом сообщила ККС Омской области в своём пресс-релизе, обнародовав решение.
На рассмотрение коллегии выносилось заявление судьи Русско-Полянского района Омской области об отставке. Прекратить свои полномочия служительница правосудия планировала 19 марта 2026 года.
Решением коллегии рассмотрение заявления официально приостановлено. Это означает, что Елене Никитиной отказано в праве покинуть пост судьи указанной инстанции.
Напомним, что помимо решения по заявлению об отставке на заседании планировали оценить действия судьи на наличие в них дисциплинарного проступка, однако об этом коллегия судей не отчиталась несмотря на то, что данный вопрос выносился на рассмотрение несколько раз подряд. Причины затянувшегося процесса оценки неизвестны.
Ранее мы уже сообщали об этом деле в момент публикации повестки по вопросу о заявлении Елены об отставке.