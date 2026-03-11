В Омске вынесли решение по поводу отставки русско-полянской судьи

Напомним, что помимо решения по заявлению об отставке на заседании планировали оценить действия судьи на наличие в них дисциплинарного проступка, однако об этом коллегия судей не отчиталась несмотря на то, что данный вопрос выносился на рассмотрение несколько раз подряд. Причины затянувшегося процесса оценки неизвестны.