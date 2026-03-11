Мэр Новосибирска Кудрявцев взял на контроль восстановление газонов, пострадавших от зимней уборки

Глава города напомнил, что минувшим летом в Новосибирске провели масштабную реконструкцию газонов, высадили множество деревьев и кустарников. Однако, как показала практика этой зимы, далеко не все бережно относятся к результатам озеленения. По словам мэра, при расчистке улиц подрядчики нередко действуют грубо: вместе со снежными массами сносят кустарники, повреждают стволы деревьев и уничтожают газоны. Кудрявцев подчеркнул, что такие нарушения не должны оставаться безнаказанными, а виновных необходимо выявлять и привлекать к ответственности.
Как только снежный покров сойдет, городские службы проведут тщательное обследование пострадавших участков. В мэрии намерены выработать четкий механизм, по которому будет восстановлено благоустройство. У компаний будет выбор: либо самостоятельно привести в порядок испорченные территории, либо компенсировать муниципалитету затраты на восстановительные работы.
Первый заместитель мэра Иосиф Кодалаев доложил, что работа в этом направлении уже ведется. Специалисты оперативно составляют акты по каждому факту порчи насаждений и направляют претензии подрядным организациям. Если компании откажутся добровольно компенсировать убытки, городские власти готовы отстаивать интересы в судебном порядке.