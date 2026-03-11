Мэр Новосибирска Кудрявцев взял на контроль восстановление газонов, пострадавших от зимней уборки

Глава города напомнил, что минувшим летом в Новосибирске провели масштабную реконструкцию газонов, высадили множество деревьев и кустарников. Однако, как показала практика этой зимы, далеко не все бережно относятся к результатам озеленения. По словам мэра, при расчистке улиц подрядчики нередко действуют грубо: вместе со снежными массами сносят кустарники, повреждают стволы деревьев и уничтожают газоны. Кудрявцев подчеркнул, что такие нарушения не должны оставаться безнаказанными, а виновных необходимо выявлять и привлекать к ответственности.